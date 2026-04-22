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Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez et son épouse Begona Gómez lors de l'ouverture du 41e congrès du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) au Palais des Expositions de Séville, le 1er décembre 2024.
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SCANDALE JUDICIAIRE

22 avril 2026

La pression judiciaire s’accentue contre Begoña Gómez, l’épouse du Premier ministre espagnol

Une peine de 24 ans de prison a été requise contre l'épouse du Premier ministre socialiste espagnol, dans une affaire qui touche désormais les plus hautes sphères du gouvernement.

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MOTS-CLES

europe , Pedro Sanchez , corruption , Justice , Espagne , Begoña Gómez , Scandale , polémique

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Javier Villamor

Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.

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