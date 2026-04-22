SCANDALE JUDICIAIRE
22 avril 2026
La pression judiciaire s’accentue contre Begoña Gómez, l’épouse du Premier ministre espagnol
Une peine de 24 ans de prison a été requise contre l'épouse du Premier ministre socialiste espagnol, dans une affaire qui touche désormais les plus hautes sphères du gouvernement.
3 min de lecture
MOTS-CLESeurope , Pedro Sanchez , corruption , Justice , Espagne , Begoña Gómez , Scandale , polémique
THEMATIQUESEurope
Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.
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Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.