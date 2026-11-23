FAUX POSITIFS ?

La plupart des enfants “allergiques” aux antibiotiques pourraient ne pas l'être réellement

Dans une étude de 2024, 91 % des enfants réévalués ont vu leur étiquette d'allergie retirée après un simple échange structuré avec leur médecin. Pourtant, garder cette mention semble souvent le choix le plus prudent, pour les parents comme pour les soignants. Mais ce faux réflexe de précaution expose les enfants à des antibiotiques à plus large spectre, donc à un risque accru de superbactéries. Le vrai danger n'est peut-être pas de redonner le médicament, mais de ne jamais vérifier si l'allergie a existé.