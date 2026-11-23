FAUX POSITIFS ?
23 novembre 2026
La plupart des enfants “allergiques” aux antibiotiques pourraient ne pas l'être réellement
Dans une étude de 2024, 91 % des enfants réévalués ont vu leur étiquette d'allergie retirée après un simple échange structuré avec leur médecin. Pourtant, garder cette mention semble souvent le choix le plus prudent, pour les parents comme pour les soignants. Mais ce faux réflexe de précaution expose les enfants à des antibiotiques à plus large spectre, donc à un risque accru de superbactéries. Le vrai danger n'est peut-être pas de redonner le médicament, mais de ne jamais vérifier si l'allergie a existé.
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Il est sept heures un samedi soir dans un centre de soins urgents. Un garçon de dix ans est « vraiment mal en point », souffrant d'une amygdalite sévère, et a clairement besoin d'antibiotiques. Juste avant que je (Rebecca Payne) ne parte chercher un médicament adapté, je demande à sa mère : « A-t-il des allergies ? »
« Oui », répond-elle. « Il ne peut pas prendre de pénicilline, ni rien se terminant par "-mycine". »
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THEMATIQUESSanté
Rebecca Payne est maître de conférences clinicienne à l'Université de Bangor et à l'Université d'Oxford.
Maître de conférences honoraire, pédiatre consultant à Ysbyty Gwynedd, Université de Bangor
Rebecca Payne est maître de conférences clinicienne à l'Université de Bangor et à l'Université d'Oxford.
Maître de conférences honoraire, pédiatre consultant à Ysbyty Gwynedd, Université de Bangor