ATLANTI'CULTURE
12 octobre 2026
« La peau neuve » de Jean-Pierre Montal : dans le ventre de la littérature
Un road-trip dans la France des petites routes et des villages, où il sera question de l'amour pour la lecture, de rencontres inattendues... et de la possibilité de recommencer sa vie.
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Laurence Biava est écrivain, et agent d'auteurs et d'artistes. Dernier ouvrage paru : "Le goût des bibliothèques" (Mercure de France).
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A PROPOS DES AUTEURS
Laurence Biava est écrivain, et agent d'auteurs et d'artistes. Dernier ouvrage paru : "Le goût des bibliothèques" (Mercure de France).