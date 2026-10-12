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Blurred backgroundAprès La Face nord (prix des Deux-Magots 2024), le nouveau roman de Jean-Pierre Montal. Un road-trip dans la France des petites routes et des villages, où il sera question de l'amour pour la lecture, de rencontres inattendues... et de la possibilité de recommencer sa vie.
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ATLANTI'CULTURE

12 octobre 2026

« La peau neuve » de Jean-Pierre Montal : dans le ventre de la littérature

Un road-trip dans la France des petites routes et des villages, où il sera question de l'amour pour la lecture, de rencontres inattendues... et de la possibilité de recommencer sa vie.

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MOTS-CLES

culture , roman , Jean-Pierre Montal , La peau neuve

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Laurence Biava

Laurence Biava est écrivain, et agent d'auteurs et d'artistes. Dernier ouvrage paru : "Le goût des bibliothèques" (Mercure de France).

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