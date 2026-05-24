RESISTER FACE A LA CANICULE
24 mai 2026
La "pauvreté thermique" rend la chaleur extrême plus dangereuse pour des millions de personnes
Alors que les vagues de chaleur deviennent plus fréquentes et intenses à travers le monde, leur impact reste profondément inégal. Dans une nouvelle étude, des chercheurs montrent que la "pauvreté thermique" - le manque d’accès à des moyens efficaces pour se rafraîchir - touche des centaines de millions de personnes, notamment en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne.
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Giacomo Falchetta est chercheur en énergie, climat et environnement à l'Université Ca' Foscari de Venise.
Enrica De Cian est professeure d'économie environnementale à l'Université Ca' Foscari de Venise.
Antonella Mazzone est chercheuse au département d'anthropologie et d'archéologie à l'Université de Bristol.
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