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Une résidente d'un EHPAD se rafraîchit avec un éventail à Péronnas, dans l'ouest de la France lors d'une période de canicule.
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RESISTER FACE A LA CANICULE

24 mai 2026

La "pauvreté thermique" rend la chaleur extrême plus dangereuse pour des millions de personnes

Alors que les vagues de chaleur deviennent plus fréquentes et intenses à travers le monde, leur impact reste profondément inégal. Dans une nouvelle étude, des chercheurs montrent que la "pauvreté thermique" - le manque d’accès à des moyens efficaces pour se rafraîchir - touche des centaines de millions de personnes, notamment en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne.

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MOTS-CLES

environnement , Logement , chaleur , inégalités , canicule , températures , hausse des températures , impact , rénovation thermique , réchauffement climatique , soleil , pauvreté thermique , justice thermique

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Giacomo Falchetta

Giacomo Falchetta est chercheur en énergie, climat et environnement à l'Université Ca' Foscari de Venise.

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Enrica De Cian

Enrica De Cian est professeure d'économie environnementale à l'Université Ca' Foscari de Venise.

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Antonella Mazzone

Antonella Mazzone est chercheuse au département d'anthropologie et d'archéologie à l'Université de Bristol.

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