RESISTER FACE A LA CANICULE

24 mai 2026

La "pauvreté thermique" rend la chaleur extrême plus dangereuse pour des millions de personnes

Alors que les vagues de chaleur deviennent plus fréquentes et intenses à travers le monde, leur impact reste profondément inégal. Dans une nouvelle étude, des chercheurs montrent que la "pauvreté thermique" - le manque d’accès à des moyens efficaces pour se rafraîchir - touche des centaines de millions de personnes, notamment en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne.