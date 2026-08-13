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Un technicien de laboratoire effectue un test de dépistage du chikungunya au centre de biologie du CHU de Saint-Denis, à La Réunion.
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SCIENCE

13 août 2026

La nature a passé des milliards d'années à combattre les bactéries et l'IA pourrait nous aider à en percer les secrets

Les bactériophages, ces virus capables d’infecter les bactéries, pourraient contribuer à lutter contre des infections résistantes aux antibiotiques. Leur immense diversité constitue toutefois un défi pour les chercheurs. En s’appuyant sur l’intelligence artificielle, les scientifiques espèrent désormais mieux comprendre leurs mécanismes, identifier les phages les plus prometteurs et, à terme, développer de nouvelles stratégies thérapeutiques.

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MOTS-CLES

bactériophages , virus , laboratoires , recherche , science , maladie , innovation , Intelligence Artificielle , nouvelles technologies

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Martha Clokie

Martha Clokie est professeure de microbiologie à l'Université de Leicester.

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Andrew Millard

Andrew Millard est maître de conférences en bio-informatique des bactériophages à l'Université de Leicester.

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