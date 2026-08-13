SCIENCE
13 août 2026
La nature a passé des milliards d'années à combattre les bactéries et l'IA pourrait nous aider à en percer les secrets
Les bactériophages, ces virus capables d’infecter les bactéries, pourraient contribuer à lutter contre des infections résistantes aux antibiotiques. Leur immense diversité constitue toutefois un défi pour les chercheurs. En s’appuyant sur l’intelligence artificielle, les scientifiques espèrent désormais mieux comprendre leurs mécanismes, identifier les phages les plus prometteurs et, à terme, développer de nouvelles stratégies thérapeutiques.
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Martha Clokie est professeure de microbiologie à l'Université de Leicester.
Andrew Millard est maître de conférences en bio-informatique des bactériophages à l'Université de Leicester.
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Andrew Millard est maître de conférences en bio-informatique des bactériophages à l'Université de Leicester.