Reem, âgée de trois ans, se trouvait dans sa chambre aux côtés de son frère Tariq lorsqu’une bombe de 2 000 livres (environ 900 kg) a explosé à quelques mètres de là, provoquant l’effondrement du bâtiment. Sa mère, dans la pièce voisine, s’est retrouvée coincée sous le béton du plafond, impuissante alors que sa fille l’appelait en criant.

Reem et son frère, âgé de cinq ans, sont morts avant de pouvoir être extraits des décombres. Leur grand-père, Khaled, a dû enterrer leurs corps ; il a accroché la boucle d’oreille dorée de Reem au col de sa chemise, en souvenir d’elle. Fin novembre 2023, plus de 15 000 Palestiniens avaient été tués, selon les estimations, lors des opérations militaires israéliennes à Gaza, d’après des chiffres cités par les Nations unies.

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