CIBLAGE
22 novembre 2026
La mort par algorithme : le coût humain de l’IA sur le champ de bataille
L’intelligence artificielle transforme profondément la conduite des opérations militaires, en accélérant l’identification des cibles et en permettant des frappes à une échelle inédite. Mais derrière les promesses de précision et d’efficacité se dessine une réalité beaucoup plus sombre : erreurs algorithmiques, ciblages contestables et multiplication des victimes civiles.
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Reem, âgée de trois ans, se trouvait dans sa chambre aux côtés de son frère Tariq lorsqu’une bombe de 2 000 livres (environ 900 kg) a explosé à quelques mètres de là, provoquant l’effondrement du bâtiment. Sa mère, dans la pièce voisine, s’est retrouvée coincée sous le béton du plafond, impuissante alors que sa fille l’appelait en criant.
Reem et son frère, âgé de cinq ans, sont morts avant de pouvoir être extraits des décombres. Leur grand-père, Khaled, a dû enterrer leurs corps ; il a accroché la boucle d’oreille dorée de Reem au col de sa chemise, en souvenir d’elle. Fin novembre 2023, plus de 15 000 Palestiniens avaient été tués, selon les estimations, lors des opérations militaires israéliennes à Gaza, d’après des chiffres cités par les Nations unies.
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MOTS-CLESguerre , défense , drones , Palestine , Gaza , civils , morts , bombardements , frappes ciblées , Moyen-Orient , Yémen , victimes , vie humaine , nouvelles technologies , Anthropic , Mistral Ai , Palantir , Intelligence Artificielle , missiles , guidage , Hamas , ukraine , Guerre en Ukraine , israël , Nations Unies , ONU , Maven
THEMATIQUESTech & IA
Luke Moffett est professeur de droits humains et de droit international humanitaire au sein de Queen's University de Belfast.
Luke Moffett est professeur de droits humains et de droit international humanitaire au sein de Queen's University de Belfast.