THE WORLD IN MAPS
2 mai 2026
La moitié du PIB mondial provient de ces trois régions
Selon The World In Maps, environ la moitié du PIB mondial provient de trois grandes régions : la côte Est des États-Unis, l’Europe et l’Est de l'Asie.
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MOTS-CLESéconomie , europe , Asie , États-Unis , PIB , croissance , industrie , données , chiffres , the world in maps
THEMATIQUESEconomie
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