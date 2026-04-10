PSYCHEDELIQUES
10 avril 2026
La mode des champignons psilocybes prend de court la recherche scientifique et la réglementation
Dans un contexte de renaissance de la science des psychédéliques, l'intérêt du public pour la psilocybine – ou champignons magiques, comme on les appelle depuis longtemps – explose.
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THEMATIQUESScience
Le Dr Hollis Karoly, PhD, est formé en psychologie clinique et en neurosciences et est professeur associé à la Division des sciences, de la prévention et du traitement des dépendances du Département de psychiatrie de l'Université du Colorado, campus médical Anschutz.
Kent Hutchison, docteur en philosophie, est professeur de psychologie et de neurosciences à l'Université du Colorado à Boulder et fondateur du Centre de recherche et d'éducation sur le cannabis et la santé (CU REACH).
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