REMEDE
21 juillet 2026
La mélatonine pourrait aussi aider à soulager les douleurs musculaires et articulaires chroniques, selon une nouvelle étude
La mélatonine est surtout connue pour favoriser le sommeil, mais une nouvelle étude suggère qu’elle pourrait avoir une autre utilisation surprenante : soulager les douleurs musculaires et articulaires.
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MOTS-CLESmédecine , mélatonine , sommeil , traitement , douleurs musculaires , douleurs articulaires , chroniques
THEMATIQUESMedecine
A PROPOS DES AUTEURS
Dipa Kamdar est maître de conférences en pratique pharmaceutique à l'Université de Kingston.
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A PROPOS DES AUTEURS
Dipa Kamdar est maître de conférences en pratique pharmaceutique à l'Université de Kingston.