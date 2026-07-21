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Nuit de sommeil (image d'illustration)
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21 juillet 2026

La mélatonine pourrait aussi aider à soulager les douleurs musculaires et articulaires chroniques, selon une nouvelle étude

La mélatonine est surtout connue pour favoriser le sommeil, mais une nouvelle étude suggère qu’elle pourrait avoir une autre utilisation surprenante : soulager les douleurs musculaires et articulaires.

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MOTS-CLES

médecine , mélatonine , sommeil , traitement , douleurs musculaires , douleurs articulaires , chroniques

THEMATIQUES

Medecine
A PROPOS DES AUTEURS
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Dipa Kamdar

Dipa Kamdar est maître de conférences en pratique pharmaceutique à l'Université de Kingston.