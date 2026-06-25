A GARDER EN TETE
25 juin 2026
La mélatonine peut vous aider à mieux dormir mais gare aux dosages inappropriés qui entraînent des risques réels
La mélatonine – une aide au sommeil très prisée des familles américaines, tant pour les enfants que pour les adultes – continue de faire couler beaucoup d'encre, suscitant des messages contradictoires qui laissent le public dans le doute quant à son innocuité.
6 min de lecture
MOTS-CLESmélatonine , sommeil , nuit , dosage , Médicaments
THEMATIQUESSanté
Le Dr Sally Ibrahim (MD, FAAP, FAASM) est une spécialiste de la médecine du sommeil certifiée dans trois disciplines, forte de près de 20 ans d'expérience dans la prise en charge des enfants, des adolescents et des adultes souffrant de troubles du sommeil.
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Le Dr Sally Ibrahim (MD, FAAP, FAASM) est une spécialiste de la médecine du sommeil certifiée dans trois disciplines, forte de près de 20 ans d'expérience dans la prise en charge des enfants, des adolescents et des adultes souffrant de troubles du sommeil.