La matière noire pourrait-elle être composée de trous noirs provenant d'un autre univers ?

Enrique Gaztanaga est professeur à l'Institut de cosmologie et de gravitation au Royaume-Uni. Il occupe également un poste de fonctionnaire (actuellement en congé) de professeur de recherche à l'Institut d'études spatiales (ICE), rattaché au Conseil supérieur de la recherche espagnol (www.csic.es) et à l'IEEC de Barcelone.