POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundUne photo distribuée le 29 septembre 2020 par l'Observatoire européen austral (ESO) montre une vue d'artiste du trou noir central et des galaxies piégées dans son réseau de gaz.
See image caption
See copyright

NOUVELLES RECHERCHES

15 avril 2026

La matière noire pourrait-elle être composée de trous noirs provenant d'un autre univers ?

De nouvelles recherches suggèrent que des trous noirs reliques, antérieurs au Big Bang, pourraient encore influencer la forme des galaxies actuelles. Ces trous noirs pourraient expliquer la matière noire, l'une des plus grandes énigmes de la cosmologie.

Photo of Enrique Gaztanaga
Enrique Gaztanaga Go to Enrique Gaztanaga page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

matière noire , trous noirs , téléscope James Webb , univers , JWST

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
Enrique Gaztanaga image
Enrique Gaztanaga

Enrique Gaztanaga est professeur à l'Institut de cosmologie et de gravitation au Royaume-Uni. Il occupe également un poste de fonctionnaire (actuellement en congé) de professeur de recherche à l'Institut d'études spatiales (ICE), rattaché au Conseil supérieur de la recherche espagnol (www.csic.es) et à l'IEEC de Barcelone.