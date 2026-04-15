NOUVELLES RECHERCHES
15 avril 2026
La matière noire pourrait-elle être composée de trous noirs provenant d'un autre univers ?
De nouvelles recherches suggèrent que des trous noirs reliques, antérieurs au Big Bang, pourraient encore influencer la forme des galaxies actuelles. Ces trous noirs pourraient expliquer la matière noire, l'une des plus grandes énigmes de la cosmologie.
5 min de lecture
THEMATIQUESScience
Enrique Gaztanaga est professeur à l'Institut de cosmologie et de gravitation au Royaume-Uni. Il occupe également un poste de fonctionnaire (actuellement en congé) de professeur de recherche à l'Institut d'études spatiales (ICE), rattaché au Conseil supérieur de la recherche espagnol (www.csic.es) et à l'IEEC de Barcelone.
Populaires
Enrique Gaztanaga est professeur à l'Institut de cosmologie et de gravitation au Royaume-Uni. Il occupe également un poste de fonctionnaire (actuellement en congé) de professeur de recherche à l'Institut d'études spatiales (ICE), rattaché au Conseil supérieur de la recherche espagnol (www.csic.es) et à l'IEEC de Barcelone.