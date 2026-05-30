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ATLANTI-CULTURE

30 mai 2026

"La Mare au Diable" de George Sand : un trésor de la littérature lu avec une infinie sensibilité

Le livre audio "La Mare au Diable" de George Sand est à retrouver aux éditions Le Livre Qui Parle.

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La Mare au Diable , littérature , George Sand , culture , culture tops , livre audio , romancière , livre , Béatrice Pasquier

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Bertrand Ruault pour Culture-Tops

Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).