ATLANTI-CULTURE
30 mai 2026
"La Mare au Diable" de George Sand : un trésor de la littérature lu avec une infinie sensibilité
Le livre audio "La Mare au Diable" de George Sand est à retrouver aux éditions Le Livre Qui Parle.
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A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
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