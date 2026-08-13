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Blurred backgroundLe camp d'hiver Discovery. Wikimedia, CC BY-NC
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EXPLORATION

13 août 2026

La longue marche vers le pôle Sud : au cœur de l'expédition antarctique qui a rendu célèbres Shackleton et Scott 

Avant de devenir les figures mythiques de l’exploration polaire, Robert Scott et Ernest Shackleton ont partagé une première aventure en Antarctique, à bord du Discovery. Menée entre 1901 et 1904, cette expédition méconnue leur permit de repousser les limites de l’exploration du continent austral, tout en posant les bases de la future course au pôle Sud.

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discovery , expédition , science , découvertes , chercheurs , scientifiques , Robert Falcon Scott , Antarctique , pôle sud , Shackleton

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Ed Armston-Sheret

Ed Armston-Sheret est chercheur à l'Institute of Historical Research de la School of Advanced Study au coeur de l'Université de Londres.

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