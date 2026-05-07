DEMOCRATIE FRAGILISEE
7 mai 2026
La liberté d'expression n'a jamais été aussi menacée. Ce n'est pas une impression. C'est une accumulation délibérée
Une tribune de Sarah Knafo, députée européenne Reconquête et conseillère municipale du 16e arrondissement de Paris.
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A PROPOS DES AUTEURS
Sarah Knafo est députée française Reconquête! au Parlement européen et vice-présidente du groupe ENS.
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