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Sarah Knafo, candidate du parti « Reconquête ! », lors d'une séance photo pour l'AFP à Paris, le 2 mai 2024.
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DEMOCRATIE FRAGILISEE

7 mai 2026

La liberté d'expression n'a jamais été aussi menacée. Ce n'est pas une impression. C'est une accumulation délibérée

Une tribune de Sarah Knafo, députée européenne Reconquête et conseillère municipale du 16e arrondissement de Paris.

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MOTS-CLES

Chat Control , temps de parole , Régulations , Modération , Sarah Knafo , reconquête , démocratie , France , liberté d'expression , dangers , risques , entrisme , Paul Midy , gouvernement , Emmanuel Macron

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Sarah Knafo

Sarah Knafo est députée française Reconquête! au Parlement européen et vice-présidente du groupe ENS.

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