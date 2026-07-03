POINT DE VUE
3 juillet 2026
La justice demeure indispensable à la paix
Il est devenu difficile de défendre le droit international sans provoquer un sourire désabusé : Gaza et l'effacement du droit humanitaire devant la logique militaire, Chypre dont l'intégrité territoriale demeure violée par la Turquie depuis plus de cinquante ans, l'Ukraine agressée par la Russie, l'Iran et le retour de la guerre préventive, l'Artsakh (Haut-Karabagh) où un déplacement forcé documenté n'empêche pas l'oubli organisé.
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MOTS-CLESdroit international , droit humanitaire , Gaza , ukraine , Russie , Iran , Arménie , Haut Karabakh , Artsakh , Azerbaïdjan
THEMATIQUESTribunes
A PROPOS DES AUTEURS
Hovhannes Guévorkian est représentant de la République d'Artsakh en France.
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Hovhannes Guévorkian est représentant de la République d'Artsakh en France.