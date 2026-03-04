POLITIQUE
Des secouristes travaillent au milieu des décombres après l'attaque d'un missile iranien sur la ville israélienne de Bat Yam, au sud de Tel-Aviv, le 15 juin 2025. (Image d'illustration)
4 mars 2026

La guerre en Iran va accroître la pression sur le pétrole, mais présente peu de risque de déséquilibrer l’économie mondiale

Le prix du pétrole a été le premier marqueur d’inquiétude à se dégrader, car la fermeture du détroit d’Ormuz, par où passe plus de 20 % du pétrole mondial, va bloquer les prix. Les marchés, eux, sont restés assez calmes dans la mesure où les effets ont été anticipés, que ce soit sur les actions, les taux d’intérêt ou les monnaies.

Jean-Marc Sylvestre Go to Jean-Marc Sylvestre page

Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

