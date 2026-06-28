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Une vue aérienne montre le site de forage géothermique exploité par Lithium de France à Betschdorf, dans l'est de la France, le 2 mars 2026.
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PROMESSES DE CAMPAGNE

28 juin 2026

La géo-énergie a-t-elle le potentiel pour être le grand projet énergétique de la France du 21e siècle comme le dit Gabriel Attal ?

Présentée par Gabriel Attal comme un possible grand projet énergétique du XXIᵉ siècle, la géoénergie suscite des appréciations très contrastées. Si elle offre un potentiel réel pour le chauffage et le refroidissement des bâtiments, sa capacité à transformer le système énergétique français interroge.

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MOTS-CLES

environnement , Plan Messmer , nucléaire , géo-énergie , géoénergie , géothermie , innovation , technologies , Campagne , élection présidentielle de 2027 , 2027 , énergie , prix , facture , Gabriel Attal , énergies renouvelables , subventions , filière

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Damien Ernst

Damien Ernst est professeur titulaire à l'Université de Liège. Il dirige des recherches dédiées aux réseaux électriques intelligents. Il intervient régulièrement dans les médias sur les sujets liés à l'énergie.

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Samuel Furfari

Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.

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