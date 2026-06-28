PROMESSES DE CAMPAGNE

La géo-énergie a-t-elle le potentiel pour être le grand projet énergétique de la France du 21e siècle comme le dit Gabriel Attal ?

Présentée par Gabriel Attal comme un possible grand projet énergétique du XXIᵉ siècle, la géoénergie suscite des appréciations très contrastées. Si elle offre un potentiel réel pour le chauffage et le refroidissement des bâtiments, sa capacité à transformer le système énergétique français interroge.