La Gauche. (Image d'illustration)
© Reuters
GRAPHIQUE QUI INTERPELLE
22 novembre 2025
La gauche anti riches ou l'art du graphique mensonger
Le débat sur la richesse et le patrimoine des Français a enflammé les réseaux sociaux. Un graphique republié par un représentant d’Attac montrant une envolée du patrimoine des plus riches est accusé de manipulation. En retraçant les mêmes données, la présentation des chiffres peut radicalement transformer la perception d’une réalité pourtant beaucoup plus nuancée.
2 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESAttac , LFI , Hé Oh la gauche , Politique , la France
THEMATIQUESFrance
A PROPOS DES AUTEURS
Chasseur et père de famille de 2 jeunes bambins.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Chasseur et père de famille de 2 jeunes bambins.