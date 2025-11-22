POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

La Gauche. (Image d'illustration)

Blurred backgroundLa Gauche. (Image d'illustration)

© Reuters

GRAPHIQUE QUI INTERPELLE

22 novembre 2025

La gauche anti riches ou l'art du graphique mensonger

Le débat sur la richesse et le patrimoine des Français a enflammé les réseaux sociaux. Un graphique republié par un représentant d’Attac montrant une envolée du patrimoine des plus riches est accusé de manipulation. En retraçant les mêmes données, la présentation des chiffres peut radicalement transformer la perception d’une réalité pourtant beaucoup plus nuancée.

Photo of Papa Chasseur
Papa Chasseur Go to Papa Chasseur page

2 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Attac , LFI , Hé Oh la gauche , Politique , la France

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
Papa Chasseur image
Papa Chasseur

Chasseur et père de famille de 2 jeunes bambins.