Best-Of du 18 au 24 octobre

Politiqueil y a 4 heures
Drapeau français. (Image d'illustration)
Drapeau français. (Image d'illustration) © Reuters
Le paradoxe français du libéralisme

La France face à une pénurie d’électeurs libéraux, vraiment ? Radioscopie du potentiel électoral mileiste en France

La France aime la liberté, mais redoute le libéralisme. Héritiers d’une Révolution à la fois émancipatrice et centralisatrice, les Français restent partagés entre initiative individuelle et dépendance à l’État. Selon Paul Cébille, cette ambivalence a façonné un modèle singulier : un « libéralisme autoritaire », attaché à la liberté d’entreprendre autant qu’à la protection d’un pouvoir fort. Dans un pays où le mot « libéralisme » s’est chargé de confusion idéologique et de méfiance sociale, la quête d’équilibre entre liberté et sécurité reste plus que jamais au cœur du débat français.

avec Paul Cébille
author imagePaul Cébille

Paul Cébille est membre de l'Observatoire de l’opinion et rédacteur en chef de la revue Hexagone - La France en chiffres. Il est spécialisé dans l’opinion publique et dans le fonctionnement de la démocratie directe.

