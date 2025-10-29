Le paradoxe français du libéralisme

La France face à une pénurie d’électeurs libéraux, vraiment ? Radioscopie du potentiel électoral mileiste en France

La France aime la liberté, mais redoute le libéralisme. Héritiers d’une Révolution à la fois émancipatrice et centralisatrice, les Français restent partagés entre initiative individuelle et dépendance à l’État. Selon Paul Cébille, cette ambivalence a façonné un modèle singulier : un « libéralisme autoritaire », attaché à la liberté d’entreprendre autant qu’à la protection d’un pouvoir fort. Dans un pays où le mot « libéralisme » s’est chargé de confusion idéologique et de méfiance sociale, la quête d’équilibre entre liberté et sécurité reste plus que jamais au cœur du débat français.