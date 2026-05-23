ATLANTICO BUSINESS
23 mai 2026
La France aurait une carte à jouer sur le marché des terres rares, mais elle n'a pas de stratégie
Derrière les discours sur les “terres rares”, l’Occident découvre surtout l’ampleur de sa dépendance industrielle à la Chine. Entre ambitions stratégiques, enjeux géopolitiques, coûts environnementaux et absence de vision commune, la bataille pour les métaux critiques dépasse largement la simple question minière.
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Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
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Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.