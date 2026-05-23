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Cette photo montre des sacs contenant un mélange de terres rares lors d’une visite des installations de la société minière australienne Lynas à Gebeng, dans l’est de la Malaisie, le 8 avril 2026. Des tonnes de minerais de terres rares emballés étaient prêtes à être expédiées depuis cette usine malaisienne, au cœur des ambitions de l’entreprise australienne visant à desserrer l’emprise de la Chine sur l’approvisionnement en éléments critiques. (Image d'illustration)
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ATLANTICO BUSINESS

23 mai 2026

La France aurait une carte à jouer sur le marché des terres rares, mais elle n'a pas de stratégie

Derrière les discours sur les “terres rares”, l’Occident découvre surtout l’ampleur de sa dépendance industrielle à la Chine. Entre ambitions stratégiques, enjeux géopolitiques, coûts environnementaux et absence de vision commune, la bataille pour les métaux critiques dépasse largement la simple question minière.

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MOTS-CLES

Finances , G7 , Economie , gigafactory , Terres rares , technologies , métaux

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.