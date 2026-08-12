IMPACT SUR LA SANTE

La foudre tue des milliers de personnes chaque année dans le monde, mais pour les survivants, l’histoire ne fait que commencer

La foudre tue chaque année des milliers de personnes, mais pour les survivants, le danger ne s’arrête pas avec l’orage. Troubles neurologiques, douleurs chroniques, pertes de mémoire ou difficultés à reprendre une vie normale peuvent persister pendant des années. En Afrique, où les bâtiments sont souvent insuffisamment protégés et où les données restent lacunaires, la vulnérabilité est particulièrement forte.