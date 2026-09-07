ATLANTI-CULTURE
7 septembre 2026
"La fille aux yeux d’or" de Honoré de Balzac : une nouvelle fascinante par le style mais moins aboutie que les fresques balzaciennes les plus célèbres
Le livre audio "La fille aux yeux d’or" de Honoré de Balzac est publié par les éditions Le livre Qui Parle.
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A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
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