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ATLANTI-CULTURE

7 septembre 2026

"La fille aux yeux d’or" de Honoré de Balzac : une nouvelle fascinante par le style mais moins aboutie que les fresques balzaciennes les plus célèbres

Le livre audio "La fille aux yeux d’or" de Honoré de Balzac est publié par les éditions Le livre Qui Parle.

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La fille aux yeux d'or , Honoré de Balzac , balzac , littérature , roman , culture , culture tops , œuvres , livre audio , Le Livre Qui Parle

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Bertrand Ruault pour Culture-Tops

Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).