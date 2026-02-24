POLITIQUE
Un dermatologue examine des grains de beauté chez un patient, à Quimper, dans l’ouest de la France. (Image d'illustration)
DROIT DE REPONSE

24 février 2026

La « fabrique de la peur » contre le « cancer backlash » : le doute scientifique oublié

Accusés d’alimenter un « cancer backlash » comparable au climatoscepticisme, les docteurs Jacques Robert et Jérôme Barrière répondent à Stéphane Foucart et dénoncent un glissement du débat scientifique vers l’intention morale. Leur ligne est claire : la prévention ne doit pas devenir un récit militant. Elle doit rester une affaire de quantification, de hiérarchisation et de proportion.

Photo of Jérôme Barrière
Photo of Jacques Robert
Jérôme Barrière Go to Jérôme Barrière page et Jacques Robert Go to Jacques Robert page

MOTS-CLES

Santé , Cancer Backlash , causes , Tabagisme , Alcool , Stéphane Foucart

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
Jérôme Barrière image
Jérôme Barrière

Le Dr Jérôme Barrière est oncologue à Cagnes-sur-Mer. 

Jacques Robert image
Jacques Robert
Médecin et professeur de cancérologie

Professeur émérite de cancérologie, Université de Bordeaux