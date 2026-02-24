DROIT DE REPONSE
24 février 2026
La « fabrique de la peur » contre le « cancer backlash » : le doute scientifique oublié
Accusés d’alimenter un « cancer backlash » comparable au climatoscepticisme, les docteurs Jacques Robert et Jérôme Barrière répondent à Stéphane Foucart et dénoncent un glissement du débat scientifique vers l’intention morale. Leur ligne est claire : la prévention ne doit pas devenir un récit militant. Elle doit rester une affaire de quantification, de hiérarchisation et de proportion.
A PROPOS DES AUTEURS
Le Dr Jérôme Barrière est oncologue à Cagnes-sur-Mer.
Professeur émérite de cancérologie, Université de Bordeaux
