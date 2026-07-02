POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred background"La Duchesse de Berry" : courageuse, généreuse, intrépide : une personnalité attachante servie par une biographie de qualité
See image caption

ATLANTI-CULTURE

2 juillet 2026

"La Duchesse de Berry" : courageuse, généreuse, intrépide : une personnalité attachante servie par une biographie de qualité

De : Marine Baron Perrin biographie, publié en mai 2026 320 p. 23€

Photo of Culture Tops
Culture Tops Go to Culture Tops page

5 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

duchesse , Berry , Essai , biographie , Marine Baron , histoire

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Culture Tops image
Culture Tops

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.). Culture-Tops a été créé en novembre 2013 par Jacques Paugam, journaliste et écrivain, et son fils, Gabriel Lecarpentier-Paugam.

Populaires

1Volkswagen supprime jusqu'à 100 000 emplois : quand l'Europe découvre que sa transition vers l'électrique a été organisée au profit de la Chine
2De « Hamza la douane » du canal Saint-Martin aux tueurs de Louis, portrait d’une génération que la France est devenue incapable de gérer
3Euthanasie : ces 7 dispositions votées par l’Assemblée nationale qui ouvrent la voie aux pires dérives enregistrées à l’étranger
45,4,3, 2… quand des volcans que les scientifiques pensent éteints depuis des milliers d’année se réveillent sans prévenir
5La droite veut s’attaquer à l’assistanat pour se différencier du RN : et si elle passait largement à côté du vrai problème ?
6La rénovation thermique, ce dangereux mirage dans lequel s’est enfermée la France
7Pourquoi l’euro numérique est un produit mort-né (et comment il menace nos banques et nos start-ups)