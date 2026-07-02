ATLANTI-CULTURE
2 juillet 2026
"La Duchesse de Berry" : courageuse, généreuse, intrépide : une personnalité attachante servie par une biographie de qualité
De : Marine Baron Perrin biographie, publié en mai 2026 320 p. 23€
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.). Culture-Tops a été créé en novembre 2013 par Jacques Paugam, journaliste et écrivain, et son fils, Gabriel Lecarpentier-Paugam.
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Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.). Culture-Tops a été créé en novembre 2013 par Jacques Paugam, journaliste et écrivain, et son fils, Gabriel Lecarpentier-Paugam.