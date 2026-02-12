BAROMETRE DES TENSIONS
12 février 2026
La diplomatie chinoise du panda devient un handicap pour Pékin
Avec le départ de Xiao Xiao et Lei Lei, le Japon se retrouve pour la première fois depuis 1972 sans aucun panda sur son sol. Un symbole fort, révélateur des tensions croissantes entre Tokyo et Pékin et des limites d’une diplomatie du panda longtemps considérée comme un outil de séduction efficace.
