BAROMETRE DES TENSIONS

12 février 2026

La diplomatie chinoise du panda devient un handicap pour Pékin

Avec le départ de Xiao Xiao et Lei Lei, le Japon se retrouve pour la première fois depuis 1972 sans aucun panda sur son sol. Un symbole fort, révélateur des tensions croissantes entre Tokyo et Pékin et des limites d’une diplomatie du panda longtemps considérée comme un outil de séduction efficace.