CAUSE NATIONALE
9 avril 2026
La dette nationale, déni et défi majeur pour la France
Il reste un an avant le premier tour de l’élection présidentielle « existentielle » de 2027 et la campagne commence. Il va bien falloir (re)parler des sujets essentiels.
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THEMATIQUESTribunes
Gérard Mermet est sociologue, directeur du cabinet d’études et de conseil Francoscopie. Ses derniers ouvrages parus sont : Francoscopie 2030 (Nous, aujourd’hui et demain), Larousse, 2018. Réinventons l'Avenir (Pour un Grand Pacte de Solidarité post-Covid), l'Archipel, 2021. Le Contrat vital (Pour un monde moral et durable), Empreinte Temps présent, 2022. L'Avenir est en NOUS ! (Avant qu'il soit trop tard), JDH Éditions, 2024.
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Gérard Mermet est sociologue, directeur du cabinet d’études et de conseil Francoscopie. Ses derniers ouvrages parus sont : Francoscopie 2030 (Nous, aujourd’hui et demain), Larousse, 2018. Réinventons l'Avenir (Pour un Grand Pacte de Solidarité post-Covid), l'Archipel, 2021. Le Contrat vital (Pour un monde moral et durable), Empreinte Temps présent, 2022. L'Avenir est en NOUS ! (Avant qu'il soit trop tard), JDH Éditions, 2024.