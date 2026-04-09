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La dette française est un poids pour le budget et pour l'équilibre des finances publiques.
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CAUSE NATIONALE

9 avril 2026

La dette nationale, déni et défi majeur pour la France

Il reste un an avant le premier tour de l’élection présidentielle « existentielle » de 2027 et la campagne commence. Il va bien falloir (re)parler des sujets essentiels.

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MOTS-CLES

dette , finances publiques , croissance , compétitivité , pouvoir d'achat , intérêts

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
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Gérard Mermet

Gérard Mermet est sociologue, directeur du cabinet d’études et de conseil Francoscopie. Ses derniers ouvrages parus sont : Francoscopie 2030 (Nous, aujourd’hui et demain), Larousse, 2018. Réinventons l'Avenir (Pour un Grand Pacte de Solidarité post-Covid), l'Archipel, 2021. Le Contrat vital (Pour un monde moral et durable), Empreinte Temps présent, 2022. L'Avenir est en NOUS ! (Avant qu'il soit trop tard), JDH Éditions, 2024.

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