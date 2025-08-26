Dette

La dette française, un vrai faux problème disent les Insoumis : petits contre-arguments venus du Japon, d’Europe du Sud et des mésaventures de… Donald Trump

Présentée par certains comme un placement sûr, la dette française reflète moins la confiance dans les fondamentaux du pays que le manque d’alternatives en période de stagnation. Or, cette attractivité fragile pourrait se retourner contre nous : l’alourdissement de la charge d’intérêts, la dépendance aux marchés et la fragilité des banques exposées rendent l’équation de plus en plus périlleuse.