Best-Of du 16 au 22 août

Economie26 août 2025
Le président américain Donald Trump s'adresse aux journalistes alors qu'il signe des décrets dans le bureau ovale de la Maison Blanche à Washington, le 20 janvier 2025. (Image d'illustration)
Le président américain Donald Trump s'adresse aux journalistes alors qu'il signe des décrets dans le bureau ovale de la Maison Blanche à Washington, le 20 janvier 2025. (Image d'illustration) © JIM WATSON / AFP
Dette

La dette française, un vrai faux problème disent les Insoumis : petits contre-arguments venus du Japon, d’Europe du Sud et des mésaventures de… Donald Trump

Présentée par certains comme un placement sûr, la dette française reflète moins la confiance dans les fondamentaux du pays que le manque d’alternatives en période de stagnation. Or, cette attractivité fragile pourrait se retourner contre nous : l’alourdissement de la charge d’intérêts, la dépendance aux marchés et la fragilité des banques exposées rendent l’équation de plus en plus périlleuse.

avec Don Diego De La Vega
author imageDon Diego De La Vega

Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.

