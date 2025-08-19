Science et sport

La data science, arme secrète des athlètes pour repousser leurs limites

En croisant modélisation statistique et apprentissage automatique, une approche maison transforme des indicateurs bruts en signaux utiles, comme la « force d’équipe », pour mieux prédire résultats et risques. Testée notamment avec Metz Handball, elle atteint plus de 80 % de précision et gagne environ 20 % grâce à cette variable, tout en restant explicable pour ajuster stratégie et charges. Reste à gérer la qualité des données, les coûts d’équipement et la vie privée des athlètes, alors que ces outils s’étendent à tous les niveaux du sport.