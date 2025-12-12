©
Dans cette illustration publiée par la NASA le 19 mai 2023, le concept d'un artiste représente l'atterrisseur Blue Moon de Blue Origin qui ramènera les astronautes sur la Lune dans le cadre du programme Artemis de la NASA.
RUEE VERS L'ESPACE
12 décembre 2025
La course à l'exploitation des minerais sur la Lune est ouverte et il est urgent de l'encadrer par le droit international
Alors que la perspective d’exploiter les ressources lunaires quitte définitivement le domaine de la science-fiction, un vide juridique préoccupant persiste. Les puissances spatiales, entreprises privées en tête, accélèrent leurs projets d’extraction sans que des règles internationales claires ne viennent encadrer cette nouvelle ruée vers l’espace.
MOTS-CLESespace , lune , ressources , Etats , entreprises , privatisations , préservation , droit international
THEMATIQUESGéopolitique
Jessie Osborne est assistante de recherche à RAND Europe.
Adam Urwick est analyste junior chez RAND Europe.
