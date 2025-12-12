POLITIQUE
Dans cette illustration publiée par la NASA le 19 mai 2023, le concept d'un artiste représente l'atterrisseur Blue Moon de Blue Origin qui ramènera les astronautes sur la Lune dans le cadre du programme Artemis de la NASA.

©

RUEE VERS L'ESPACE

12 décembre 2025

La course à l'exploitation des minerais sur la Lune est ouverte et il est urgent de l'encadrer par le droit international

Alors que la perspective d’exploiter les ressources lunaires quitte définitivement le domaine de la science-fiction, un vide juridique préoccupant persiste. Les puissances spatiales, entreprises privées en tête, accélèrent leurs projets d’extraction sans que des règles internationales claires ne viennent encadrer cette nouvelle ruée vers l’espace.

Photo of Jessie Osborne
Photo of Adam Urwick
Jessie Osborne Go to Jessie Osborne page et Adam Urwick Go to Adam Urwick page

MOTS-CLES

espace , lune , ressources , Etats , entreprises , privatisations , préservation , droit international

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Jessie Osborne image
Jessie Osborne

Jessie Osborne est assistante de recherche à RAND Europe.

Adam Urwick image
Adam Urwick
Analyste

Adam Urwick est analyste junior chez RAND Europe.

