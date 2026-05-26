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Un piéton passe les affiches des candidats à la mairie François Piquemal (député LFI) et de Vanessa Pedinotti (Révolution Permanente), à Toulouse, le 9 mars 2026.
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CONTRADICTIONS FRANCAISES

26 mai 2026

La confrontation des étiquettes ne fait pas un débat politique

L’ancienne vision du monde n’a pas tout à fait disparu, même si ce qu’elle recouvre ne fonctionne plus. La nouvelle configuration de la société et donc de la politique n’a pas encore eu le temps d’éclore, d’où le chaos qui caractérise aussi bien les sociétés occidentales que les relations internationales.

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MOTS-CLES

Politique , étiquettes , débat public , contradictions , société française , LFI , RN , extrêmes , immigration , règles du jeu , réseaux sociaux , mouvements populistes

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
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André Grjebine

André Grjebine est économiste et essayiste, ancien directeur de recherche à SciencesPo Paris.

Il est l’auteur de plusieurs ouvrages économiques et philosophiques. Il collabore à plusieurs journaux français, dont Le Monde. Ses travaux actuels portent sur les facteurs de vulnérabilité des démocraties libérales, en France et dans les pays scandinaves.

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