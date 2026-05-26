CONTRADICTIONS FRANCAISES
26 mai 2026
La confrontation des étiquettes ne fait pas un débat politique
L’ancienne vision du monde n’a pas tout à fait disparu, même si ce qu’elle recouvre ne fonctionne plus. La nouvelle configuration de la société et donc de la politique n’a pas encore eu le temps d’éclore, d’où le chaos qui caractérise aussi bien les sociétés occidentales que les relations internationales.
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André Grjebine est économiste et essayiste, ancien directeur de recherche à SciencesPo Paris.
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages économiques et philosophiques. Il collabore à plusieurs journaux français, dont Le Monde. Ses travaux actuels portent sur les facteurs de vulnérabilité des démocraties libérales, en France et dans les pays scandinaves.
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André Grjebine est économiste et essayiste, ancien directeur de recherche à SciencesPo Paris.
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages économiques et philosophiques. Il collabore à plusieurs journaux français, dont Le Monde. Ses travaux actuels portent sur les facteurs de vulnérabilité des démocraties libérales, en France et dans les pays scandinaves.