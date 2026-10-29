FIN DE LA SUPREMACIE ALLEMANDE
29 octobre 2026
La compétitivité allemande décroche et la Chine et l'énergie ne sont pas les seuls en cause
L’Allemagne voit sa compétitivité industrielle reculer dans presque tous ses grands secteurs à la fois. Certains experts y voient le signe d’un problème structurel, qui ne se réduit ni à la concurrence chinoise ni au choc énergétique. Pour Rémi Bourgeot, ces deux chocs ne sont que les détonateurs d’une crise plus profonde, et avant tout culturelle : la relégation des compétences scientifiques et techniques au profit de logiques bureaucratiques et idéologiques, en Allemagne comme en France et dans toute l’Europe de l’Ouest.
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Rémi Bourgeot est économiste et ingénieur. Il est chercheur associé à l’IRIS et auteur du site géoéconomique et technologique Epistelem.org.
Ses travaux traitent des défis du développement technologique, des stratégies commerciales et des équilibres monétaires, suivant une perspective internationale et historique. Il a construit sa carrière à la fois en tant qu’économiste dans le secteur financier et expert sur l’Europe et les marchés émergents pour divers think tanks.
Son suivi technologique et sectoriel couvre l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, l’énergie et l’aéronautique, ainsi que les stratégies concurrentielles des grandes puissances dans ces domaines. Ingénieur de l’ISAE-Supaéro, il est également titulaire d’un master de l’École d’économie de Toulouse et d’un doctorat de l’EHESS.
Rémi Bourgeot est économiste et ingénieur. Il est chercheur associé à l’IRIS et auteur du site géoéconomique et technologique Epistelem.org.
Ses travaux traitent des défis du développement technologique, des stratégies commerciales et des équilibres monétaires, suivant une perspective internationale et historique. Il a construit sa carrière à la fois en tant qu’économiste dans le secteur financier et expert sur l’Europe et les marchés émergents pour divers think tanks.
Son suivi technologique et sectoriel couvre l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, l’énergie et l’aéronautique, ainsi que les stratégies concurrentielles des grandes puissances dans ces domaines. Ingénieur de l’ISAE-Supaéro, il est également titulaire d’un master de l’École d’économie de Toulouse et d’un doctorat de l’EHESS.