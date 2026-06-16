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Le chancelier allemand Friedrich Merz. (Image d'illustration)
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CLIVAGE

16 juin 2026

La coalition allemande se divise de plus en plus sur la question de l'expulsion des Syriens

Le SPD socialiste souhaite que tous les migrants — y compris ceux qui se trouvent illégalement en Allemagne — puissent rester dans le pays, tandis que la CDU défend désormais la remigration, craignant qu’une nouvelle période d’inaction ne pousse encore davantage d’électeurs vers l’AfD.

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MOTS-CLES

Allemagne , grande coalition , SPD , CDU , réfugiés syriens , expulsions , AfD

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Tamás Orbán

Tamás Orbán est journaliste politique pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Né en Transylvanie, il a étudié l'histoire et les relations internationales à Kolozsvár et a travaillé pour plusieurs instituts de recherche politique à Budapest. Ses intérêts incluent l'actualité, les mouvements sociaux, la géopolitique et la sécurité de l'Europe centrale.