QUESTION A 1000 MILLIARDS

16 juin 2026

La Chine dans le viseur ? Le G7 tente de s’attaquer aux déséquilibres insoutenables de l’économie mondiale

La France a mis de manière ambitieuse à l'agenda du G7 d'Évian les déséquilibres macroéconomiques mondiaux ; un effort louable tant le sujet est réel et documenté... Mais le G7 a-t-il les leviers ou même simplement la cohésion nécessaire pour faire bouger des lignes que personne n'entend prendre la responsabilité de bousculer ?