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Un policier passe devant les logos du sommet du G7 à Évian, dans le centre-est de la France, le 10 juin 2026. (Image d'illustration)
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QUESTION A 1000 MILLIARDS

16 juin 2026

La Chine dans le viseur ? Le G7 tente de s’attaquer aux déséquilibres insoutenables de l’économie mondiale

La France a mis de manière ambitieuse à l'agenda du G7 d'Évian les déséquilibres macroéconomiques mondiaux ; un effort louable tant le sujet est réel et documenté... Mais le G7 a-t-il les leviers ou même simplement la cohésion nécessaire pour faire bouger des lignes que personne n'entend prendre la responsabilité de bousculer ?

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Alexandre Delaigue Go to Alexandre Delaigue page et Jean-François Di Meglio Go to Jean-François Di Meglio page

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MOTS-CLES

G7 , Déséquilibres mondiaux , balances commerciales , Etats-Unis , Chine , europe , Emmanuel Macron , capitaux , dette , compétitivité , droits de douanes , macroéconomie

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Alexandre Delaigue

Alexandre Delaigue est professeur d'économie à l'université de Lille. Il est le co-auteur avec Stéphane Ménia des livres Nos phobies économiques et Sexe, drogue... et économie : pas de sujet tabou pour les économistes (parus chez Pearson). Son site : econoclaste.net

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Jean-François Di Meglio

Jean-François Di Meglio est président de l'institut de recherche Asia Centre.

Ancien élève de l'École normale supérieure et de l'Université de Pékin, il enseigne par ailleurs à l'IEP Lyon, à l'Ecole Centrale Paris, à HEC ParisTech, à l'École des Mines Paris Tech et à Lille I.