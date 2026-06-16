QUESTION A 1000 MILLIARDS
16 juin 2026
La Chine dans le viseur ? Le G7 tente de s’attaquer aux déséquilibres insoutenables de l’économie mondiale
La France a mis de manière ambitieuse à l'agenda du G7 d'Évian les déséquilibres macroéconomiques mondiaux ; un effort louable tant le sujet est réel et documenté... Mais le G7 a-t-il les leviers ou même simplement la cohésion nécessaire pour faire bouger des lignes que personne n'entend prendre la responsabilité de bousculer ?
12 min de lecture
Alexandre Delaigue est professeur d'économie à l'université de Lille. Il est le co-auteur avec Stéphane Ménia des livres Nos phobies économiques et Sexe, drogue... et économie : pas de sujet tabou pour les économistes (parus chez Pearson). Son site : econoclaste.net
Jean-François Di Meglio est président de l'institut de recherche Asia Centre.
Ancien élève de l'École normale supérieure et de l'Université de Pékin, il enseigne par ailleurs à l'IEP Lyon, à l'Ecole Centrale Paris, à HEC ParisTech, à l'École des Mines Paris Tech et à Lille I.
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Jean-François Di Meglio est président de l'institut de recherche Asia Centre.
Ancien élève de l'École normale supérieure et de l'Université de Pékin, il enseigne par ailleurs à l'IEP Lyon, à l'Ecole Centrale Paris, à HEC ParisTech, à l'École des Mines Paris Tech et à Lille I.