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Une personne prend un bain de soleil sur un banc place de la Nation, à Paris, le 28 juillet 2026.
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FATIGUE PHSYIQUE

4 août 2026

La chaleur peut aggraver la douleur et voici pourquoi

Les fortes chaleurs ne provoquent pas seulement fatigue et déshydratation : elles peuvent aussi intensifier les douleurs physiques.

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Photo of Nattavudh Powdthavee
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MOTS-CLES

recherche , Étude , chaleur , douleur , canicule , températures , muscles , corps humain , fatigue , fatigue physique

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Lucia Macchia

Maître de conférences en psychologie (enseignement et recherche), City St George's, Université de Londres

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Nattavudh Powdthavee

Nattavudh Powdthavee est professeur d'économie à l'Université technologique de Nanyang.

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Cheng Keat Tang

Cheng Keat Tang est professeur adjoint à l'Université technologique de Nanyang.