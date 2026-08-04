FATIGUE PHSYIQUE
4 août 2026
La chaleur peut aggraver la douleur et voici pourquoi
Les fortes chaleurs ne provoquent pas seulement fatigue et déshydratation : elles peuvent aussi intensifier les douleurs physiques.
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MOTS-CLESrecherche , Étude , chaleur , douleur , canicule , températures , muscles , corps humain , fatigue , fatigue physique
THEMATIQUESScience
A PROPOS DES AUTEURS
Maître de conférences en psychologie (enseignement et recherche), City St George's, Université de Londres
Nattavudh Powdthavee est professeur d'économie à l'Université technologique de Nanyang.
Cheng Keat Tang est professeur adjoint à l'Université technologique de Nanyang.
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A PROPOS DES AUTEURS
Maître de conférences en psychologie (enseignement et recherche), City St George's, Université de Londres
Nattavudh Powdthavee est professeur d'économie à l'Université technologique de Nanyang.
Cheng Keat Tang est professeur adjoint à l'Université technologique de Nanyang.