SANTE

11 mai 2026

La chaleur humide peut augmenter le risque d'accouchement prématuré, mais l'aspirine pourrait aider

Une nouvelle étude suggère que l’exposition à une chaleur humide élevée pendant la grossesse augmente le risque d’accouchement prématuré. Les chercheurs ont également observé qu’une faible dose quotidienne d’aspirine semblait atténuer cet effet. Ils rappellent toutefois qu’aucune prise d’aspirine pendant la grossesse ne doit se faire sans avis médical.