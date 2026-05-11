SANTE
11 mai 2026
La chaleur humide peut augmenter le risque d'accouchement prématuré, mais l'aspirine pourrait aider
Une nouvelle étude suggère que l’exposition à une chaleur humide élevée pendant la grossesse augmente le risque d’accouchement prématuré. Les chercheurs ont également observé qu’une faible dose quotidienne d’aspirine semblait atténuer cet effet. Ils rappellent toutefois qu’aucune prise d’aspirine pendant la grossesse ne doit se faire sans avis médical.
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MOTS-CLESSanté , grossesse , femme enceinte , chaleur humide , accouchement prématuré , aspirine , traitement , risques , étude
THEMATIQUESSanté
A PROPOS DES AUTEURS
Stacey Savin est chercheuse postdoctorale au sein du groupe d'immunologie vasculaire de la grossesse de l'Institut de recherche Robinson, à l'Université d'Adélaïde.
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A PROPOS DES AUTEURS
Stacey Savin est chercheuse postdoctorale au sein du groupe d'immunologie vasculaire de la grossesse de l'Institut de recherche Robinson, à l'Université d'Adélaïde.