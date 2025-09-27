Businessil y a 4 heures
Atlantico Business
La BCE recommande de conserver du cash pour faire face aux crises éventuelles, mais de quelles crises parle-t-elle ?
La note de recherche de la BCE recommandant de conserver 70 à 100 euros en liquide par personne visait à rappeler le rôle de l’argent cash comme filet de sécurité en cas de coupure électrique ou de cyberattaque. Mais formulé abruptement, ce conseil a été interprété comme un signal d’alerte sur une crise imminente, déclenchant inquiétudes et ruées vers les banques. Dans un contexte marqué par la guerre, l’instabilité politique et la fragilité économique, ce malentendu illustre combien la confiance dans les institutions est fragile, et combien l’Occident peine à concilier prudence technique et sérénité collective.