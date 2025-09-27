Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 20 au 26 septembre

Businessil y a 4 heures
Argent. (Photo d'illustration)
Argent. (Photo d'illustration) © PHILIPPE HUGUEN / AFP
Atlantico Business

La BCE recommande de conserver du cash pour faire face aux crises éventuelles, mais de quelles crises parle-t-elle ?

La note de recherche de la BCE recommandant de conserver 70 à 100 euros en liquide par personne visait à rappeler le rôle de l’argent cash comme filet de sécurité en cas de coupure électrique ou de cyberattaque. Mais formulé abruptement, ce conseil a été interprété comme un signal d’alerte sur une crise imminente, déclenchant inquiétudes et ruées vers les banques. Dans un contexte marqué par la guerre, l’instabilité politique et la fragilité économique, ce malentendu illustre combien la confiance dans les institutions est fragile, et combien l’Occident peine à concilier prudence technique et sérénité collective.

avec Jean-Marc Sylvestre
author imageJean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

Voir la bio »

La BCE recommande de conserver du cash pour faire face aux crises éventuelles, mais de quelles crises parle-t-elle ?

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

SociétéFranceEconomie