ENERGIE RARE
18 mars 2026
L'Union européenne prise au piège de ses propres sanctions
L’énergie russe bon marché profite désormais à tous, sauf aux Européens.
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A PROPOS DES AUTEURS
Raphaëlle Auclert est chargée de cours à l'Institut Catholique de Vendée (ICES) et membre du Centre de Recherches de l'ICES.
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Raphaëlle Auclert est chargée de cours à l'Institut Catholique de Vendée (ICES) et membre du Centre de Recherches de l'ICES.