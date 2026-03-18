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Une personne désigne du doigt une page du site web Marinetraffic qui montre le trafic de bateaux commerciaux à la limite du détroit d'Ormuz, près des côtes iraniennes, le 4 mars 2026.
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ENERGIE RARE

18 mars 2026

L'Union européenne prise au piège de ses propres sanctions

L’énergie russe bon marché profite désormais à tous, sauf aux Européens.

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MOTS-CLES

Iran , Détroit d'Ormuz , Union Européenne , Russie , pétrole , prix , mur énergétique

THEMATIQUES

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A PROPOS DES AUTEURS
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Raphaëlle Auclert
Raphaëlle Auclert est chargée de cours à l'Institut Catholique de Vendée (ICES) et membre du Centre de Recherches de l'ICES.