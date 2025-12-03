LA VERITE REVELEE

3 décembre 2025

L'identité d'un nazi sur une photo célèbre de la seconde guerre mondiale révélée par le travail d'un historien... aidé de l'IA

L’une des photographies les plus glaçantes de la Seconde Guerre mondiale — un soldat nazi braquant un pistolet sur la tête d’un homme agenouillé devant une fosse remplie de corps — a enfin un nom.