EFFICACITE GARANTIE
18 février 2026
L'exercice physique soulage la dépression aussi efficacement que les médicaments, selon une étude
Longtemps cantonné aux recommandations de « bon sens », l’exercice physique s’impose aujourd’hui dans de nombreuses études comme une intervention aussi efficace que certains antidépresseurs dans les formes légères à modérées de dépression. De quoi révolutionner les traitements ? Décryptage.
3 min de lecture
THEMATIQUESSanté
Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.
Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir" chez Grasset, et "Longue vie", aux éditions Telemaque
