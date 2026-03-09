VIE PROLONGEE

L'entraînement musculaire pourrait être la clé d'un vieillissement en bonne santé

Vieillir en bonne santé ne signifie pas seulement vivre plus longtemps, mais conserver autonomie et mobilité au quotidien. De plus en plus de recherches montrent que la force musculaire joue un rôle central dans ce processus, faisant de l’entraînement en résistance l’un des outils les plus efficaces pour préserver la santé et l’indépendance avec l’âge.