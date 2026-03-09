VIE PROLONGEE
9 mars 2026
L'entraînement musculaire pourrait être la clé d'un vieillissement en bonne santé
Vieillir en bonne santé ne signifie pas seulement vivre plus longtemps, mais conserver autonomie et mobilité au quotidien. De plus en plus de recherches montrent que la force musculaire joue un rôle central dans ce processus, faisant de l’entraînement en résistance l’un des outils les plus efficaces pour préserver la santé et l’indépendance avec l’âge.
THEMATIQUESSanté
Christopher Hust est chercheur associé principal au sein du groupe de recherche AGE de l'université de Newcastle et membre du thème Vieillissement, sarcopénie et multimorbidité du NIHR Newcastle BRC, qui vise à améliorer la vie grâce à une recherche de pointe sur le vieillissement, la sarcopénie et les affections chroniques multiples.
