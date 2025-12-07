CHRONIQUE DE L’OMBRE

7 décembre 2025

L'emprise 2.0 : L’ère des faux prophètes

À Auch, le procès du « gourou de Nogaro » révèle l’anatomie d’une emprise totale. Un cas isolé en apparence, mais qui renvoie à une réalité beaucoup plus large : les dérives sectaires se multiplient, mutent et se glissent désormais dans les failles d’une société en perte de repères.