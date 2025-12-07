Cette photo montre un garçon de 14 ans, alors qu’il consulte les réseaux sociaux sur son téléphone portable. (Image d'illustration)
CHRONIQUE DE L’OMBRE
7 décembre 2025
L'emprise 2.0 : L’ère des faux prophètes
À Auch, le procès du « gourou de Nogaro » révèle l’anatomie d’une emprise totale. Un cas isolé en apparence, mais qui renvoie à une réalité beaucoup plus large : les dérives sectaires se multiplient, mutent et se glissent désormais dans les failles d’une société en perte de repères.
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
