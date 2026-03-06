POLITIQUE
SOMMEIL REPARATEUR

6 mars 2026

L’« effet de la première nuit » : pourquoi il est si difficile de dormir dans un nouvel endroit

Beaucoup de voyageurs connaissent cette sensation : malgré la fatigue, le sommeil refuse de venir dans un lieu inconnu. Un phénomène bien documenté par la science, appelé « effet de la première nuit », montre que notre cerveau reste partiellement en alerte lorsque nous dormons dans un nouvel environnement, pour des raisons à la fois biologiques et psychologiques.

Charlotte Gupta Go to Charlotte Gupta page et Dayna Easton Go to Dayna Easton page

A PROPOS DES AUTEURS
Charlotte Gupta
Chercheuse en sommeil

Charlotte Gupta est chercheuse en sommeil, Institut Appleton, Groupe de recherche HealthWise, Université CQ d'Australie

Dayna Easton
Chercheuse en sommeil

Dayna Easton est chercheuse postdoctorale à l'Université Flinders, spécialisée dans les rythmes circadiens, les stratégies de gestion des risques de fatigue et les performances cognitives dans le contexte du travail posté.

