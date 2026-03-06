SOMMEIL REPARATEUR

6 mars 2026

L’« effet de la première nuit » : pourquoi il est si difficile de dormir dans un nouvel endroit

Beaucoup de voyageurs connaissent cette sensation : malgré la fatigue, le sommeil refuse de venir dans un lieu inconnu. Un phénomène bien documenté par la science, appelé « effet de la première nuit », montre que notre cerveau reste partiellement en alerte lorsque nous dormons dans un nouvel environnement, pour des raisons à la fois biologiques et psychologiques.