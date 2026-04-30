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Un montage des portraits de Sam Altman et d'Elon Musk.
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LE CHOC DES TITANS

30 avril 2026

Justice : l’issue du bras de fer judiciaire entre Elon Musk et Sam Altman pourrait bouleverser l’avenir de l’IA

Le procès qui oppose Sam Altman et Elon Musk a débuté en ce début de semaine à Oakland, en Californie. L’affaire porte sur l’avenir de la société de Sam Altman et de ChatGPT.

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MOTS-CLES

OpenAI , Elon musk , Sam Altman , Procès , Justice , États-Unis , Californie , condamnation

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.

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