LE CHOC DES TITANS
30 avril 2026
Justice : l’issue du bras de fer judiciaire entre Elon Musk et Sam Altman pourrait bouleverser l’avenir de l’IA
Le procès qui oppose Sam Altman et Elon Musk a débuté en ce début de semaine à Oakland, en Californie. L’affaire porte sur l’avenir de la société de Sam Altman et de ChatGPT.
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MOTS-CLESOpenAI , Elon musk , Sam Altman , Procès , Justice , États-Unis , Californie , condamnation
THEMATIQUESTech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
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