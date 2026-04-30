LE CHOC DES TITANS

30 avril 2026

Justice : l’issue du bras de fer judiciaire entre Elon Musk et Sam Altman pourrait bouleverser l’avenir de l’IA

Le procès qui oppose Sam Altman et Elon Musk a débuté en ce début de semaine à Oakland, en Californie. L’affaire porte sur l’avenir de la société de Sam Altman et de ChatGPT.