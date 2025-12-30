©
Aristote nous disait qu'il existe cinq sens
REPENSER LES SENS
30 décembre 2025
Jusqu’à 33 : si vous pensiez que les humains n’avaient que cinq sens, revoyez tout à la hausse
Collés à nos écrans toute la journée, nous négligeons souvent nos sens, hormis l'ouïe et la vue. Pourtant, ils sont constamment sollicités. Lorsque nous sommes plus alertes, nous percevons la rugosité et la douceur des surfaces, la raideur de nos épaules, la tendreté du pain.
Barry C. Smith est professeur de philosophie et directeur de l'Institut de philosophie, ainsi que fondateur du Centre d'étude des sens, qui est un pionnier de la recherche collaborative entre philosophes, psychologues et neuroscientifiques.
