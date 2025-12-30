REPENSER LES SENS

30 décembre 2025

Jusqu’à 33 : si vous pensiez que les humains n’avaient que cinq sens, revoyez tout à la hausse

Collés à nos écrans toute la journée, nous négligeons souvent nos sens, hormis l'ouïe et la vue. Pourtant, ils sont constamment sollicités. Lorsque nous sommes plus alertes, nous percevons la rugosité et la douceur des surfaces, la raideur de nos épaules, la tendreté du pain.