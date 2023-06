Jeûne intermittent : peut-on croire à l’efficacité de « l’heurégime » où ce qui compte n’est pas ce que vous mangez mais quand vous le mangez ?

Le jeûne intermittent est-il si différent des autres types de régimes ?

Béatrice de Reynal est nutritionniste. Très gourmande, elle ne jette l'opprobre sur aucun aliment et tente de faire partager ses idées de nutrition inspirante. Elle est par ailleurs l'auteur de Ouvrez les yeux avant d’ouvrir la bouche , publié chez Plon, et du blog " MiamMiam ".

Atlantico : Selon de nombreux nutritionnistes, le régime efficace - a fortiori après 40 ans - est le jeûne intermittent. Mais de quoi s’agit-il vraiment ?

Béatrice de Reynal : Attention au mot « nutritionniste » … de quel diplômé parle-t-on ? Cette dénomination n’étant pas une AOC, bien des personnes s’autoproclament « nutritionniste » sans toutefois avoir aucune connaissance académique. N’écoutez pas n’importe qui : filtrez vos informateurs. (moi y compris !)

Le jeûne est un arrêt d’alimentation, mais sans en préciser la durée ni le contenu exact. En effet, le jeûne ne peut se faire sans s’hydrater : un jeûne n’est donc jamais total.

Le jeuner intermittent n’a pas non plus de dénomination légale ni officielle. Certains l’entendent comme – par exemple – une journée par semaine à n’absorber que des liquides (eau, bouillon, tisane), mais ce dont on parle en ce moment est plutôt le fait de débuter à s’alimenter plus tardivement dans la journée (10 h ou 11 h ) et à cesser plus tôt (16h ou 17 h). Ce qui entraîne ipso facto une réduction des quantités absorbées et la suppression de tous les repas conviviaux familiaux, sociaux ou autres.

En quoi le jeûne intermittent est-il différent des autres types de régimes ?

Il est certain que les sujets qui ont des très longues journées : tôt le matin, jusqu’à tard le soir – auront bien plus d’occasion de manger et auront, d’ailleurs, faim. Mais il faut mettre en face le fait qu’ils se dépensent plus. Les marins pêcheurs, les éleveurs, certains agriculteurs doivent débuter très tôt, et parfois dans des conditions climatiques rudes qui nécessitent de s’alimenter solidement. Ensuite, les dépenses physiques étant importantes, il est nécessaire de faire de vrais bons repas pour poursuivre la journée.

Le jeûne alternatif ne convient donc pas aux gens hyperactifs ou qui font des travaux très physiques, ou bien sûr, aux sportifs et aux athlètes.

J’entends déjà des personnes clamer que si – eux – font beaucoup de sport sans rien boire ni manger – et je leur réponds qu’ils se font beaucoup de mal et que malheureusement, ils le payeront un jour.

Alors réservez ces régimes plutôt aux sujets raisonnables qui souhaitent simplement réduire leurs apports pour s’alléger un peu, en évitant aussi tous les aliments et boissons facultatives… une sorte de phase de « pause » pour le corps.



Quels sont ses avantages et ses inconvénients par rapport aux régimes classiques ?

Réduire la plage horaire de ses prises alimentaires est intéressante tout simplement parce qu’on est moins tentés : petit-déjeuner escamoté, déjeuner et en-cas au lieu d’un vrai dîner. Il suffit de le dire à sa tête !



Au final, la clé pour perdre du poids est-elle de choisir à quel moment nous mangeons au lieu d'être obsédés par ce que nous mangeons ?

Nous avions travaillé sur le fait de comparer des menus identiques, pris à des horaires différents : les repas pris tôt sont plus efficaces : ils apportent l’énergie et le dynamisme car ils sont utilisés directement. Ceux du soir semblent en partie stockés.

Une précédente recherche CREDOC montrait que les « gros petit-déjeuneur » mangeaient plus de calories et de sucres que les autres, et étaient moins gros. Ne concluez pas qu’il faille prendre un gros petit-déjeuner très sucré pour rester mince, mais au contraire : lorsqu’on a un poids normal, prendre un bon petit-déjeuner est sain et porteur de vitalité. Alors que se priver le matin sous prétexte que « c’est déjà ça de pas mangé » reste une très mauvaise option.

Concrètement, comment perdre du poids efficacement en utilisant le jeûne intermittent ? Et comment savoir quelle quantité de nourriture manger à quel moment ?

Holistiquement, il est nécessaire de suivre son corps qui, avec ses signaux, tente de vous guider dans les choix alimentaires que vous effectuez.

L’adage célèbre est toujours et encore d’actualité : faire un petit-déjeuner de roi, un déjeuner de prince et un dîner de pauvre.

J’ajoute que « faire un dîner de pauvre » est compatible avec le désormais seul repas familial. Il suffit de manger beaucoup, des aliments qui sont peu caloriques. En clair : faites des repas de légumes cuits et crus, un laitage et des fruits crus ou cuits.

Vous passerez une bonne nuit et aurez faim dès le matin.