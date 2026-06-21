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Le romancier français Jérôme Ferrari pose lors d'une séance photo le 29 septembre 2018 à Manosque, dans le sud de la France, à l'occasion du 20e festival littéraire « Les Correspondances ».
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ATLANTICO LITTERATI

21 juin 2026

Jérôme Ferrari : "Nous avons tous - à un moment donné - un coeur d'expatrié"

Distingué par le prix Goncourt en 2012, Jérôme Ferrari signe avec Très brève théorie de l'enfer un roman d’une grande densité morale et sociale, qui explore les fractures invisibles du monde contemporain. À travers le regard d’un expatrié confronté à la coexistence de mondes étanches, l’auteur interroge la figure de l’Autre, à la fois proche et irréductiblement étranger. Une réflexion lucide et troublante sur l’altérité, la culpabilité et les illusions du confort occidental.

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MOTS-CLES

roman , écrivain , prix Goncourt , Jérôme Ferrari , très brève théorie de l'enfer , enfer , littérature , Actes Sud

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Annick Geille

Annick GEILLE est journaliste-écrivain et critique littéraire. Elle a publié plusieurs romans (Grasset, Gallimard, Fayard ) et un essai : « Le nouvel Homme » (Lattès) Elle a obtenu entre autres le prix du Premier Roman, le prix Alfred Née de l’académie française (voir Google). Et le prix décerné chaque année par la Marine Nationale pour son roman « Rien que la mer » (2010). Elle fonda et dirigea vingt années durant divers hebdomadaires et mensuels pour le groupe « Hachette- Filipacchi- Media » - tels l’hebdomadaire culturel Pariscope, le mensuel Playboy-France, et « F Magazine, » - mensuel féministe (racheté au groupe Servan-Schreiber par Daniel Filipacchi) qu’Annick Geille baptisa « Femme » et reformula, aux côtés de Robert Doisneau, qui réalisait les photos d'écrivains. Après avoir travaillé trois ans au Figaro- Littéraire aux côtés d’Angelo Rinaldi, de l’Académie Française(+) Annick Geille dirigea "La Sélection des meilleurs livres de la période" pour le « Magazine des Livres », tout en rédigeant chaque mois pendant dix ans une chronique litt. pour le mensuel "Service Littéraire". Annick Geille remet depuis huit ans à Atlantico une chronique vouée à la littérature et à ceux qui la font : « Atlantico-Litterati ».

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