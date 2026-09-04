LA REVUE DE PRESSE DES HEBDOS

Jean Tirole alerte sur la dette dans L'Express, Villeroy de Galhau dans Le Point; Eric Lombard dénonce l'administration dans Marianne; Glucksmann, l'homme à abattre, Wauquiez, celui qui atomise la droite; Politiser la solitude, un projet totalitaire ?

Aussi à la Une de vos hebdos cette semaine : pendant que Le Point nous aide à préparer les foires aux vins, Marianne passe au banc d'essai le programme économique de Mélenchon : est-il efficace ? Faisable ? Le Nobel d'économie Philippe Aghion mesure sa conformité aux intérêts des classes populaires qu'il prétend défendre. Le Nouvel Obs publie les bonnes feuilles de l'ouvrage sur un Bolloré qui fait "main basse" sur la présidentielle.