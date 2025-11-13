POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Jean-Pascal Beaufret lance son site " https://financespubliquessansfiltre.fr "

Blurred backgroundJean-Pascal Beaufret lance son site " https://financespubliquessansfiltre.fr "

© DR / Jean-Pascal Beaufret

BUDGET INTROUVABLE

13 novembre 2025

Jean-Pascal Beaufret : « Je réclame un débat enfin fondé sur des chiffres clairs et partagés en matière de finances publiques »

Ancien directeur du Trésor, Jean-Pascal Baufret vient de lancer financespubliquessansfiltre.fr, un site qui rassemble et clarifie des données publiques jusque-là éparpillées ou obscurcies par des « filtres » administratifs. Son objectif : offrir aux citoyens, aux experts et aux décideurs un accès enfin lisible aux comptes sociaux, en particulier ceux des retraites et de la sécurité sociale, afin de sortir le débat public de la confusion comptable entretenue depuis des décennies.

Photo of Jean-Pascal Beaufret
Jean-Pascal Beaufret Go to Jean-Pascal Beaufret page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Jean-Pascal Beaufret , Finances , finances publiques , transparence , société

THEMATIQUES

Finance
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Pascal Beaufret image
Jean-Pascal Beaufret

Jean-Pascal Beaufret est ancien inspecteur des Finances, chef de service à la direction du Trésor et directeur général des impôts, directeur financier d’entreprises de télécommunications, associé au fonds de capital développement Ring Capital.

Populaires

1Ce méchant paradoxe du marché du travail français : l’emploi repart mais le pays ne s’en porte pas mieux… et voilà pourquoi
2La France des ânes et des moutons : chronique d’un pays qui s’est laissé piéger par une technocratie sans boussole
3Leçons d’Ukraine : ce rapport russe qui pointe les failles technologiques des armées européennes
4De la route aux champs de bataille : pourquoi le retour de l’automobile dans la Défense peut changer la donne
513 novembre, 10 ans après : et si les terroristes du Bataclan avaient… atteint leurs objectifs ?
6Salah Abdeslam et la « justice restaurative » : du cynisme considéré comme un des Beaux-Arts
7Réduire l’immigration légale « au strict minimum »… : radioscopie économique et politique du plan du RN