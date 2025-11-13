BUDGET INTROUVABLE

13 novembre 2025

Jean-Pascal Beaufret : « Je réclame un débat enfin fondé sur des chiffres clairs et partagés en matière de finances publiques »

Ancien directeur du Trésor, Jean-Pascal Baufret vient de lancer financespubliquessansfiltre.fr, un site qui rassemble et clarifie des données publiques jusque-là éparpillées ou obscurcies par des « filtres » administratifs. Son objectif : offrir aux citoyens, aux experts et aux décideurs un accès enfin lisible aux comptes sociaux, en particulier ceux des retraites et de la sécurité sociale, afin de sortir le débat public de la confusion comptable entretenue depuis des décennies.