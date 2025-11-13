Jean-Pascal Beaufret lance son site " https://financespubliquessansfiltre.fr "
© DR / Jean-Pascal Beaufret
BUDGET INTROUVABLE
13 novembre 2025
Jean-Pascal Beaufret : « Je réclame un débat enfin fondé sur des chiffres clairs et partagés en matière de finances publiques »
Ancien directeur du Trésor, Jean-Pascal Baufret vient de lancer financespubliquessansfiltre.fr, un site qui rassemble et clarifie des données publiques jusque-là éparpillées ou obscurcies par des « filtres » administratifs. Son objectif : offrir aux citoyens, aux experts et aux décideurs un accès enfin lisible aux comptes sociaux, en particulier ceux des retraites et de la sécurité sociale, afin de sortir le débat public de la confusion comptable entretenue depuis des décennies.
4 min de lecture
THEMATIQUESFinance
Jean-Pascal Beaufret est ancien inspecteur des Finances, chef de service à la direction du Trésor et directeur général des impôts, directeur financier d’entreprises de télécommunications, associé au fonds de capital développement Ring Capital.
Populaires
Jean-Pascal Beaufret est ancien inspecteur des Finances, chef de service à la direction du Trésor et directeur général des impôts, directeur financier d’entreprises de télécommunications, associé au fonds de capital développement Ring Capital.