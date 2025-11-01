POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Javier Milei à son arrivée pour assister à la commémoration du Jour du drapeau à Buenos Aires, le 20 juin 2025.

Javier Milei à son arrivée pour assister à la commémoration du Jour du drapeau à Buenos Aires, le 20 juin 2025.

© LUIS ROBAYO / AFP

VICTOIRE

1 novembre 2025

Javier Milei l’a emporté, et maintenant ?

Les élections de mi-mandat du 26 octobre consacrent Javier Milei : son parti La Libertad Avanza dépasse 40 %, consolidant son pouvoir et son cap libéral. L’Argentine valide son tournant économique, moins brutal mais toujours réformateur.

Photo of Pierre Clairé
Pierre Clairé Go to Pierre Clairé page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Javier Milei , Politique , Argentine , socialisme , présidence , mi mandat , élections

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Pierre Clairé image
Pierre Clairé

Pierre Clairé, Directeur adjoint des Etudes du Millénaire, spécialiste des questions internationales et européennes et auteur du rapport “Pourquoi Javier Milei gagne en Argentine ?”

Populaires

1Être millionnaire en France n’est plus du tout ce que c’était
2Naissance du “super-IFI” : une alliance surprise relance le spectre de l’ISF
3Les 500 fortunes françaises qui auraient grandi beaucoup plus vite que le patrimoine du reste des Français ? Encore une intox made in Zucman…
4Lolita & Cerise se prédéchirent l’héritage de Renaud; Kim Kardashian se fait recadrer par la NASA, Justin Trudeau voyantiser par Katy Perry; Luc Besson & Sarah Saldmann officialisent, Marc Lavoine & Adriana Karembeu emménagent, David Beckham bourd’butine
5ISF volontaire : un anonyme fortuné paie près de 30 000 euros pour déjeuner avec François Hollande
6Contre-budget : ces 36 milliards d’économies prévues par le RN… qui seraient dures à réaliser
7Apple vieillit, ignore les miracles de l’IA, mais reste sur le podium boursier. Cherchez l’erreur ?