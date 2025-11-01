VICTOIRE

1 novembre 2025

Javier Milei l’a emporté, et maintenant ?

Les élections de mi-mandat du 26 octobre consacrent Javier Milei : son parti La Libertad Avanza dépasse 40 %, consolidant son pouvoir et son cap libéral. L’Argentine valide son tournant économique, moins brutal mais toujours réformateur.