Javier Milei à son arrivée pour assister à la commémoration du Jour du drapeau à Buenos Aires, le 20 juin 2025.
© LUIS ROBAYO / AFP
VICTOIRE
1 novembre 2025
Javier Milei l’a emporté, et maintenant ?
Les élections de mi-mandat du 26 octobre consacrent Javier Milei : son parti La Libertad Avanza dépasse 40 %, consolidant son pouvoir et son cap libéral. L’Argentine valide son tournant économique, moins brutal mais toujours réformateur.
4 min de lecture
THEMATIQUESPolitique
Pierre Clairé, Directeur adjoint des Etudes du Millénaire, spécialiste des questions internationales et européennes et auteur du rapport “Pourquoi Javier Milei gagne en Argentine ?”
