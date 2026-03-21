JEUNESSE RADICALISEE
21 mars 2026
Islamisme : les services de renseignement allemands alertent sur la radicalisation grandissante des jeunes musulmans Outre-Rhin
Le document MOTRA-Monitor 2024/25 (https://www.motra.info/en/motra-monitor-2024-25/) sur l’adhésion aux déclarations islamistes chez les jeunes musulmans en Allemagne éclaire une situation pour le moins inquiétante.
7 min de lecture
Samir Amghar est diplômé de l'EHESS et chercheur à l’Observatoire sur le Moyen-Orient et sur l’Afrique du Nord à l’université du Québec à Montréal
Il est l'auteur de "l'Islam militant en Europe" (Infolio, 2013) et "Les islamistes au défi du pouvoir" (Michalon, 2012)
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Samir Amghar est diplômé de l'EHESS et chercheur à l’Observatoire sur le Moyen-Orient et sur l’Afrique du Nord à l’université du Québec à Montréal
Il est l'auteur de "l'Islam militant en Europe" (Infolio, 2013) et "Les islamistes au défi du pouvoir" (Michalon, 2012)