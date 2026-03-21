Islamisme : les services de renseignement allemands alertent sur la radicalisation grandissante des jeunes musulmans Outre-Rhin

Samir Amghar est diplômé de l'EHESS et chercheur à l’Observatoire sur le Moyen-Orient et sur l’Afrique du Nord à l’université du Québec à Montréal

Il est l'auteur de "l'Islam militant en Europe" (Infolio, 2013) et "Les islamistes au défi du pouvoir" (Michalon, 2012)